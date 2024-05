Busto Arsizio, intitolata all’appuntato Giulio Massarelli la caserma della Guardia di Finanza - busto arsizio, intitolata all’appuntato Giulio Massarelli la caserma della Guardia di Finanza - Esempio di coraggio e rigore morale, svolse un ruolo cruciale nell’assistenza agli ebrei e alle personalità antifasciste, aiutandoli a fuggire in Svizzera e quindi a sottrarsi alla persecuzione nazist ...

Varese scende in piazza per Lavinia Limido: associazioni, centri antiviolenza e politica sabato in corteo per la donna sfregiata dall'ex marito - Varese scende in piazza per Lavinia Limido: associazioni, centri antiviolenza e politica sabato in corteo per la donna sfregiata dall'ex marito - le sezioni di Varese e busto arsizio dell’Associazione donne giuriste Italia e vari centri antiviolenza della zona – . Di fronte all’ennesima tragedia consumata a danno di una donna che si trova in ...

Conservatorio Puccini: calendario fitto di appuntamenti al Teatro del Popolo - Conservatorio Puccini: calendario fitto di appuntamenti al Teatro del Popolo - Oltre una decina fra concerti, ascolti guidati e approfondimenti fino al termine di maggio. Intenso il programma della stagione imperniata sui compositori Puccini e Fauré. Incontri a ingresso libero e ...