Zorra - la traduzione e il testo del brano delle polemiche a Eurovision 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024)è ilche la Spagna ha presentato ae che ha scatenato diverse, sia per il titolo, che indica la femmina della volpe, ma significa “Cagna” inteso come dispregiativo di “prostituta”, che per il. La canzone è interpretata dai Nebulossa, un duo valenciano formato da Maria Bas e Mark Dasousa, i quali hanno difeso la loro proposta spiegando che si tratta di unfemminista, dedicato a quelle donne che per il loro vissuto non conforme ai dettami della società, sono considerate“cagne”. Di seguito ilditradotto in italiano e nella versione originale. Cagna, Cagna, cagna Cagna, Cagna, cagna Lo so già di essere solo una cagna Che il mio passato ti divora Lo so ...