Agente accoltellato a Milano da 37enne che lanciava pietre contro i treni | è gravissimo Sala | Governo non ha fatto il suo dovere

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un poliziotto è statonei pressi della stazione di Lambrate, a. È accaduto nella serata di mercoledì 8 maggio, intorno alla mezzanotte. Un uomo stava lanciando dellecontri ie, secondo quando riferito dalla Polizia che è intervenuta sul posto, ha colpito alla testa una donna di 55 anni, portata poi all’ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi. Chi è l’aggressore – L’aggressore, undi origini marocchine, è stato stordito da un taser ma è riuscito comunque a colpire con un coltello il poliziotto 35enne con tre fendenti alla schiena. Il vice ispettore di 35 anni, Christian Di Martino, è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza per la lesione di alcuni organi. Ilè stato arrestato e ...

L’uomo che ha ferito gravemente un poliziotto ieri notte a Milano è irregolare in Italia da ben 22 anni e aveva già ricevuto ben 3 decreti di espulsione, intervallati da arresti per vari reati con più periodi di detenzione. E’ lo sconcertante ...

"Il nostro governo , visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo dovere". Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato la notizia ...

Chi è e come sta Christian Di Martino, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - Chi è e come sta Christian Di Martino, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - È sedato dopo una serie di interventi che si sono conclusi alle 9.30 di stamani Christian Di Martino, 35 anni, il viceispettore delle Volanti di milano accoltellato intorno a mezzanotte nei pressi ...

Milano, accoltellato alla schiena mentre blocca 37enne: poliziotto è grave. Coisp: «Forze dell’ordine meritano rispetto» - milano, accoltellato alla schiena mentre blocca 37enne: poliziotto è grave. Coisp: «Forze dell’ordine meritano rispetto» - Lotta tra la vita e la morte Christian Di Martino, il vice ispettore di Polizia accoltellato tre volte alla schiena mentre era impegnato in un intervento alla stazione di Lambrate a milano. A colpirlo ...

Chi è l'uomo che ha accoltellato il poliziotto Christian Di Martino - Chi è l'uomo che ha accoltellato il poliziotto Christian Di Martino - Hasan Hamis, l'uomo che ha accoltellato gravemente il poliziotto Christian Di Martino, in Italia non doveva starci. Non solo per via dei suoi numerosi e ripetuti precedenti penali ma anche perché il t ...