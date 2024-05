Poliziotto accoltellato - Sala attacca il governo La Lega | Città allo sbando

Accoltellato alla stazione di Lambrate: gravissimo poliziotto salernitano di 35 anni - accoltellato alla stazione di Lambrate: gravissimo poliziotto salernitano di 35 anni - StampaUn agente di polizia Christian Di Martino, 35 anni originario di Salerno è stato accoltellato in modo grave intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. La Polizia è i ...

Poliziotto accoltellato, Sala scarica le responsabilità sul governo: "Non fa i rimpatri" - poliziotto accoltellato, Sala scarica le responsabilità sul governo: "Non fa i rimpatri" - Dopo aver negato per tanto tempo il problema della sicurezza di Milano, che negli ultimi 10 anni è precipitata anche in conseguenza delle politiche lassiste della sua area politica, compresa la sua ...

Chi è e come sta Christian Di Martino, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - Chi è e come sta Christian Di Martino, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - È sedato dopo una serie di interventi che si sono conclusi alle 9.30 di stamani Christian Di Martino, 35 anni, il viceispettore delle Volanti di Milano accoltellato intorno a mezzanotte nei pressi ...