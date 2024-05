Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasi le 22 a Pozzuoli quando i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia notano Andrea Nastri Giogli mentre passeggia a via Lucilio. Il ragazzo, un 22enne del posto, è noto alle forze ...

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Poggioreale hanno controllato l’abitazione di un uomo dove hanno scoperto uno storditore elettrico, diverso materiale per il confezionamento della droga , un involucro contenente circa 4 ...

Zen, perquisizioni a tappeto dopo i colpi di pistola: arrestato 27enne trovato con droga e munizioni - Zen, perquisizioni a tappeto dopo i colpi di pistola: arrestato 27enne trovato con droga e munizioni - A distanza di una settimana dagli spari in via de Gobbis e il ritrovamento di 8 bossoli, riconducibili a due armi diverse, la polizia ha setacciato il quartiere e perquisito l'abitazione del giovane c ...

Uccisa con un pugno, il ragazzo che lo ha sferrato è evaso dai domiciliari: è ricercato - Uccisa con un pugno, il ragazzo che lo ha sferrato è evaso dai domiciliari: è ricercato - Il 21 luglio 2022 la 41enne Miriam Migliore è stata colpita con un pugno a Bergamo. Ha perso conoscenza e, dopo un intervento chirurgico e un lungo ricovero, è morta. A colpirla è stato Jospeh Saper.

Droga, pistola facile e nessun rivale: la nuova “paranza dei bimbi” spadroneggia a Pianura - droga, pistola facile e nessun rivale: la nuova “paranza dei bimbi” spadroneggia a Pianura - E che, per il momento, non conviene rischiare di prendere un colpo di pistola da quelli che, nell'ambiente criminale del quartiere, vengono indicati anche con un altro nome: "pescetielli di cannuccia" ...