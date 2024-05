Denunciato il pugile che ha picchiato l’uomo beccato a molestare la compagna al cinema | cosa rischia

Insulta e maltratta la sua compagna al cinema, un pugile professionista non ci ha visto più e si è scagliato contro un uomo [VIDEO] La vicenda che stiamo per raccontarvi, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro della Spagna. ...

