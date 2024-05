Paura a Prato - candidata della Lega aggredita e scaraventata in terra durante un impegno elettorale

(Di giovedì 9 maggio 2024) «Brutalmentee sbattuta ada un gruppo di persone con tratti e accento stranieri, presumibilmente coinvolti in attività di spaccio» mentre stava ritornando alla sua automobile dopo aver incontrato i cittadini nell’ambitocampagna. Lo denuncia lain una nota e ne dà notizia, tra gli altri, La Nazione. È accaduto questa mattina, intorno a mezzogiorno, a: vittima del violento assalto Anna Maniscalchi,al consiglio comunale cittadino per lae nota in città per il suoattivo per la tutela dei diritti e il benessere degli animali (foto dal profilo Facebook di Anna Maniscalchi)....

Prato , 9 maggio 2024 – Anna Maniscalchi, attivista per il benessere degli animali e candidata al consiglio comunale di Prato per la Lega , è stata aggredita nella tarda mattina di oggi, poco prima di mezzogiorno. Lo denuncia in un comunicato il ...

"Sono stata aggredita , mi hanno dato una spinta e sono volata a terra" . Questo il racconto che la Candidata al consiglio comunale di Prato per la Lega , Anna Maniscalchi, ha fatto in un vocale per denunciare l’aggressione di cui è stata vittima ...

Candidata della Lega aggredita in strada: "Chiamata fascista e sbattuta a terra" - Candidata della Lega aggredita in strada: "Chiamata fascista e sbattuta a terra" - "Sono stata aggredita, mi hanno dato una spinta e sono volata a terra". Questo il racconto che la candidata al consiglio comunale di Prato per la Lega, Anna Maniscalchi, ha fatto in un vocale per ...

Prato, candidata della Lega aggredita in strada: “Chiamata fascista e sbattuta a terra” - Prato, candidata della Lega aggredita in strada: “Chiamata fascista e sbattuta a terra” - La denuncia del Carroccio: l’attivista per il benessere degli animali e candidata al consiglio comunale di Prato è stata accerchiata da un gruppo di persone e aggredita ...

Attivista leghista chiamata fascista e aggredita a Prato - Attivista leghista chiamata fascista e aggredita a Prato - Una grave aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, poco prima di mezzogiorno, nei confronti della signora Anna Maniscalchi, attivista per il ...