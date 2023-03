Kostic costretto a lasciare il ritiro con la Serbia | le sue condizioni e l’allarme per la Juventus

(Di domenica 26 marzo 2023) Filipè senza dubbio tra i giocatori più in luce in questa stagione della. L’esterno serbo è infatti con 11 passaggi vincenti il miglior assist-man dei bianconeri, oltre a essere decisivo anche con la sua nazionale. Negli scorsi giorni, durante la partita con la Lituania, ha servito un altro assist vincente, proprio al ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonioamodio23 : RT @UmbertoF97: Bene, mi trovo costretto: occhio a Kostic che si appresta a calciare, sicuramente Dumfries ben piazzato devierà questo pall… - UmbertoF97 : Bene, mi trovo costretto: occhio a Kostic che si appresta a calciare, sicuramente Dumfries ben piazzato devierà que… - Fabio_Fabiani79 : @FBiasin Errore di posizione di Dunfries che invece di attaccare Kostic, rimane piantato ed ostacola la visuale ad… -

Bearzot fu quasial silenzio stampa per le critiche nell'82 ed è in quelle circostanze ... Invece che idea si è fatto sulle polemiche relative al gol diin Inter - Juventus "Poco da ...E vedendo quello che è successo ad altri suoi colleghi, direi cheè stato uno degli acquisti ... Spesso Mancini èa convocare calciatori che non hanno esperienza ".... che era entrato al 66' del derby d'Italia con l 'Inter , è statoa chiedere il cambio ... spiccano tanti 7 a centrocampo, tra cui quelli di Rabiot e del match winner. Nell'Inter i ...

Paura Kostic, lascia il ritiro della Serbia: Juve in ansia. Il motivo Corriere dello Sport

Filip Kostic è stato fin qui uno dei giocatori più importanti della stagione della Juve, diventando anche il miglior assist-man della squadra. Lo stesso discorso vale per la Serbia: con la sua naziona ...L'indecisione tra Darmian e Dumfries in occasione del gol di Kostic (con l'olandese, tra l'altro, che impalla la visuale di Onana) è solo l'ultimo episodio che vede l'Inter soffrire da quel lato dopo ...