Inter in nazionale: Calhanoglu in anticipo, ma occhio a Brozovic (Di sabato 25 marzo 2023) L’attenzione principale nel sabato delle nazionali per l’Inter è su Brozovic, dopo le brutte prestazioni quando non ha vestito la maglia della Croazia. Ad aprire il giorno è Calhanoglu, primo in campo dopo la tripletta di Lukaku ieri in Svezia-Belgio (vedi articolo). Qui il programma completo per tutta la sosta. Inter IN nazionale – I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 25 MARZO 2023 MARCELO Brozovic – Croazia-Galles (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo D) sabato 25 marzo ore 20.45 a Spalato, Croazia HAKAN Calhanoglu – Armenia-Turchia (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo D) sabato 25 marzo ore 18 a Yerevan, Armenia; Turchia-Croazia (Qualificazioni Europei) martedì 28 marzo ore 20.45 a Bursa, Turchia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) L’attenzione principale nel sabato delle nazionali per l’è su, dopo le brutte prestazioni quando non ha vestito la maglia della Croazia. Ad aprire il giorno è, primo in campo dopo la tripletta di Lukaku ieri in Svezia-Belgio (vedi articolo). Qui il programma completo per tutta la sosta.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 25 MARZO 2023 MARCELO– Croazia-Galles (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo D) sabato 25 marzo ore 20.45 a Spalato, Croazia HAKAN– Armenia-Turchia (Qualificazioni Europei – 1ª giornata Gruppo D) sabato 25 marzo ore 18 a Yerevan, Armenia; Turchia-Croazia (Qualificazioni Europei) martedì 28 marzo ore 20.45 a Bursa, Turchia-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter in nazionale: Calhanoglu in anticipo, ma occhio a Brozovic - - Sarbaz17418641 : @LigadeCampeones @Ronaldo Inter Nazionale Milano. - andreastoolbox : Il tris di Lukaku lancia il Belgio: Big Rom torna al gol in nazionale, batte Ibra e chiama l'Inter -… - infoitsport : Il tris di Lukaku lancia il Belgio: Big Rom torna al gol in nazionale, batte Ibra e chiama l'Inter - JTriplete : Complimenti a #Mulattieri per la doppietta in Nazionale ???? #Under21 fatta poi ad uno dei migliori portieri Under21… -