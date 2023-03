Il giovane denunciato per la corsa clandestina dei pony a Palermo (Di sabato 25 marzo 2023) Uno dei due pony protagonisti loro malgrado della corsa clandestina a Palermo è stato ritrovato vivo. L’animale ha preso parte alla gara tra le auto in via Mongitore finita con un incidente e un ferito. I carabinieri di piazza Verde e quelli del nucleo Cites hanno denunciato un 28 enne palermitano con l’accusa di maltrattamenti di animali e partecipazione a competizione tra animali non autorizzata. Il video della gara era diventato virale sui social network. Era stata ripresa una competizione clandestina fra due pony che trainavano un calesse con a bordo due “driver” nel quartiere Ballarò. Nel corso della gara uno dei due animali si era scontrato con un’autovettura. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza si è risaliti agli autori del reato. La ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Uno dei dueprotagonisti loro malgrado dellaè stato ritrovato vivo. L’animale ha preso parte alla gara tra le auto in via Mongitore finita con un incidente e un ferito. I carabinieri di piazza Verde e quelli del nucleo Cites hannoun 28 enne palermitano con l’accusa di maltrattamenti di animali e partecipazione a competizione tra animali non autorizzata. Il video della gara era diventato virale sui social network. Era stata ripresa una competizionefra dueche trainavano un calesse con a bordo due “driver” nel quartiere Ballarò. Nel corso della gara uno dei due animali si era scontrato con un’autovettura. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza si è risaliti agli autori del reato. La ...

