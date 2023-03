Il dramma del padre di Kean: 'Sono un senza tetto e di mio figlio non so nulla' (Di sabato 25 marzo 2023) Il padre di Moise Kean, attaccante della Juventus, si sfoga e lancia accuse pesanti nei confronti del figlio. "Moise è sicuramente... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 marzo 2023) Ildi Moise, attaccante della Juventus, si sfoga e lancia accuse pesanti nei confronti del. "Moise è sicuramente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Nel periodo più difficile per il nostro Paese, costretto ad affrontare per primi in Occidente il dramma della pande… - sportli26181512 : Il dramma del padre di Kean: 'Sono un senza tetto e di mio figlio non so nulla': Il padre di Moise Kean, attaccante… - GiovaBasile : RT @fernandomadonia: Grazie a @IsidoroPennisi, a Franco Arcidiaco e allo SpazioOpen di #ReggioCalabria per il bel pomeriggio passato assiem… - fernandomadonia : Grazie a @IsidoroPennisi, a Franco Arcidiaco e allo SpazioOpen di #ReggioCalabria per il bel pomeriggio passato ass… - scastaldi9 : RT @VentagliP: “Per essere noi stessi, dobbiamo avere noi stessi – possedere, se necessario ri-possedere, la storia del nostro vissuto. Dob… -