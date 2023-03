Decreto Pnrr, l’emendamento di Fdi-Lega per cancellare lo stop alle porte girevoli per i magistrati in politica: il tentativo bloccato (per ora) (Di sabato 25 marzo 2023) Fratelli d’Italia e Lega provano a cancellare con un emendamento di due righe lo stop alle porte girevoli per i magistrati che entrano in politica o assumono ruoli tecnici nei ministeri. Un colpo di spugna rispetto a quanto previsto nell’impianto della riforma Bonafede travasato nella riforma della giustizia voluta da Marta Cartabia. Un codicillo così specifico che di fatto rappresenterebbe un salvacondotto per una manciata di magistrati che sono finiti in ruoli ministeriali con il governo di centrodestra. Se non una norma “ad personam”, insomma, poco ci manca, infilata tra gli emendamenti al Decreto Pnrr in discussione ora al Senato. Ad accorgersene è stato Enrico Costa, responsabile Giustizia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Fratelli d’Italia eprovano acon un emendamento di due righe loper iche entrano ino assumono ruoli tecnici nei ministeri. Un colpo di spugna rispetto a quanto previsto nell’impianto della riforma Bonafede travasato nella riforma della giustizia voluta da Marta Cartabia. Un codicillo così specifico che di fatto rappresenterebbe un salvacondotto per una manciata diche sono finiti in ruoli ministeriali con il governo di centrodestra. Se non una norma “ad personam”, insomma, poco ci manca, infilata tra gli emendamenti alin discussione ora al Senato. Ad accorgersene è stato Enrico Costa, responsabile Giustizia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : Prossimo decreto-legge PNRR Art. 1 QUELL'OPERA VA FINITA Art. 2 Non si accettano scuse Art. 3 No, non ci sono al… - dottorbarbieri : ?????? #PNRR: non funziona/non si raggiungono obiettivi Governo: ALTRO DECRETO-LEGGE per cercare di farlo funzionare… - PaoloCaioni : RT @marcoleonardi9: Un decreto che accentra la governance del PNRR, una richiesta seppur mai precisata di spostare alcuni progetti PNRR sui… - crociangelini : RT @marcoleonardi9: Un decreto che accentra la governance del PNRR, una richiesta seppur mai precisata di spostare alcuni progetti PNRR sui… - carlobenetti : RT @marcoleonardi9: Un decreto che accentra la governance del PNRR, una richiesta seppur mai precisata di spostare alcuni progetti PNRR sui… -