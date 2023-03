"Loretta Goggi? Un po' dispiace che...": chi apre il fuoco contro la Rai (Di venerdì 24 marzo 2023) Ormai da qualche settimana, su Rai 1 il venerdì sera, Loretta Goggi tiene compagnia agli italiani con il suo programma "autobiografico", Benedetta Primavera, un one-woman-show che Viale Mazzini ha voluto dedicare tutto a lei, tutto alla mitica Loretta Goggi. E lo share ha subito offerto riscontri assai più che interessanti. Un varietà, un programma in cui c'è un po' di tutto, a cui Vanity Fair dedica un accorato articolo, in cui si mette in evidenza già in premessa come la Rai avrebbe affidato alla Goggi questo format con "un ritardo mostruoso". Dunque viene ricordata la sferzante gag di Luca e Paolo alla prima puntata, in cui hanno rivolto un tributo a tutti i grandissimi del piccolo schermo la cui storia si è intrecciata con quella di Loretta Goggi per poi ricordare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Ormai da qualche settimana, su Rai 1 il venerdì sera,tiene compagnia agli italiani con il suo programma "autobiografico", Benedetta Primavera, un one-woman-show che Viale Mazzini ha voluto dedicare tutto a lei, tutto alla mitica. E lo share ha subito offerto riscontri assai più che interessanti. Un varietà, un programma in cui c'è un po' di tutto, a cui Vanity Fair dedica un accorato articolo, in cui si mette in evidenza già in premessa come la Rai avrebbe affidato allaquesto format con "un ritardo mostruoso". Dunque viene ricordata la sferzante gag di Luca e Paolo alla prima puntata, in cui hanno rivolto un tributo a tutti i grandissimi del piccolo schermo la cui storia si è intrecciata con quella diper poi ricordare ...

