Juve | Chiesa ha paura e vola in Austria

In casae anche negli ambienti vicini al calciatore filtra ottimismo sul rientro digià per la ripresa fissata al primo aprile, contro il Verona. In ogni caso, il bianconero vuole ...Fiato sospeso Juventus,ha paura e anche se i recenti esami hanno escluso lesioni farà una nuova visita specialistica. Ecco quando La Juventus col fiato sospeso per Federico. E anche il giocatore dopo i recenti stop contro Friburgo e Inter non vive un momento tranquillo. Tanto di aver deciso di andare in Austiria, dal dottor Fink, quello che lo ha operato al ...Tanto che in casae anche negli ambienti vicini al giocatore sono ottimisti sul rientro di ..., segnato dal grave infortunio della passata stagione e dai tanti mesi trascorsi ai box, avverte ...

Le paure di Chiesa: esami ok, ma ha ancora fastidi. E vola in Austria da un luminare La Gazzetta dello Sport

Il ginocchio destro preoccupa Federico Chiesa. Gli esami hanno escluso lesioni, ma l'attaccante della Juventus avverte ancora fastidio: per questo motivo volerà in Austria lunedì, come riporta La ...Federico Chiesa rischia un nuovo infortunio serio. Il campione della Juventus è tornato in campo solo qualche mese fa dopo la lesione del legamento crociato ma il suo ritorno in campo non è mai stato ...