(Di giovedì 23 marzo 2023) Paura per ilamericanoche è statoda un gruppo di uomini (erano in 3 o 4 secondo le prime ricostruzioni), in unadella palestra nel sud della Florida. A causa delle ferite gravi il26enne è stato portato d’urgenza in ospedale in ambulanza. La vicenda è stata resa nota dall’avvocato di, Lance Lazzaro, che ha raccontato e confermato l’aggressione selvaggia al sito TMZ: “ha cercato di respingere gli aggressori, ma erano in troppi. Lo hannoa sangue prima di fuggire. Al momento dell’aggressione ilera senza guardia del corpo”. Il personale della palestra dopo aver sentito le urla ha prestato soccorso al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Tekashi6ix9ine è stato selvaggiamente picchiato in palestra, aggredito da un gruppo di uomini - Dome689 : RT @fanpage: #Tekashi6ix9ine è stato selvaggiamente picchiato in palestra, aggredito da un gruppo di uomini - rockolpoprock : Sempre guai per Tekashi 6ix9ine, guarda il video - fanpage : #Tekashi6ix9ine è stato selvaggiamente picchiato in palestra, aggredito da un gruppo di uomini -

Proprio durante la sua scalata al successo, a fine 2018,(che si firma anche Tekashi69 o) è stato arrestato per racket, possesso d'arma da fuoco, rapina a mano armata e ...Il rapper, il cui vero nome è Daniel Hernandez , torna a fare parlare di sé, purtroppo non per l'uscita di un album o per un prestigioso featuring, ma perché è stato ricoverato in ospedale dopo ...Il rapper Usaha scatenato il caos davanti a un albergo della Capitale cubana lanciando banconote da un dollaro dalla finestra. Diversi video immortalano il momento in cui un gran numero di persone ...

Tekashi 6ix9ine picchiato brutalmente in sauna: ecco cos’è successo al rapper Il Fatto Quotidiano

We use your sign-up to provide content in ways you've consented to and to improve our understanding of you. This may include adverts from us and 3rd parties based on our understanding. You can ...Warning: Graphic content, readers’ discretion advised. TAMPA, FLORIDA: Rainbow-haired rapper Tekashi 6ix9ine aka Tekashi69, whose birth name is Daniel Hernandez, was hospitalized on Tuesday, March 21, ...