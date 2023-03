Mancini | «Meritavamo il pareggio Strada in salita | ma ci rimbocchiamo le maniche»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roberto, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato dopo il ko degli azzurri contro l’Inghilterra: le sue dichiarazioni Robertoha commentato così a Rai Sport la sconfitta dell’Italia con l’Inghilterra.IN– «Sapevamo che sarebbe stata difficile, però abbiamo preso due gol su calci piazzati. Il primo tempo è stato difficile, nella ripresa abbiamo dominato e sarebbe stato giusto il. Dispiace iniziare così ma è lunga». CAMBI NELLA RIPRESA – «Abbiamo iniziato bene, pressando meglio, cosa che non facevamo bene nel primo tempo. Siamo stati più alti. Nel secondo tempo una Nazionale che ci fa ben sperare». PERCHE’ QUEL PRIMO TEMPO – «Loro sui piazzati sono pericolosi. Il primo gol non poteva essere concesso, poi dopo il secondo si è fatta difficile. Ma nella ...

Assente Bonucci, il ct affiderà all'ex gioiello del Pescara di Zeman e oggi star del Psg la ... Il Mondiale di esserci, ma ora inizia un nuovo percorso'. Inizia di un nuovo cammino, ...

E' stata una grande delusione, non lo meritavamo, ma in tutto questo ci siamo qualificati due volte alle final four di Nations League Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stamp ...