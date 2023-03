La presidenza dei Consiglio dei ministri non si costituisce parte civile sulla strage di piazza della Loggia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 marzo 2023) "Non so se ladelsia stata avvertita in merito a questa udienza o se sia stata una scelta di non costituirsi", commentano i familiari delle vittime. L'udienza preliminare nell'ambito dell'indagine quaterha visto emergere come possibili esecutori dell'attentato le figure dei neofascisti veronesi Marco Toffaloni e Roberto Zorzi