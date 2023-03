Italia-Inghilterra, ecco Mateo Retegui: età, dove gioca, caratteristiche e carriera (Di giovedì 23 marzo 2023) Nato a San Fernando, cittadina nella provincia di Buenos Aires, Argentina, il 29 aprile 1999, Mateo Retegui è il nuovo attacante della Nazionale Italiana. Centravanti forte di testa, rapido e anche forte fisicamente (186 cm per 86 chili), il classe 99? è destrorso, ma con una propensione a calciare con entrambi i piedi. Può fare da boa ma anche accorciare e fare da raccordo tra i reparti, all’occorrenza può anche calciare i rigori. Retegui è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, dove ha debuttato in prima squadra il 17 novembre 2018, in campionato, nella sfida vinta per 1-0 alla Bombenera contro il Patronato, subentrando a Carlos Tévez negli ultimi minuti di gioco. Da lì prestiti in giro per la Nazione, prima all’Estudiantes di La Plata, dove ha realizzato la sua prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Nato a San Fernando, cittadina nella provincia di Buenos Aires, Argentina, il 29 aprile 1999,è il nuovo attacante della Nazionalena. Centravanti forte di testa, rapido e anche forte fisicamente (186 cm per 86 chili), il classe 99? è destrorso, ma con una propensione a calciare con entrambi i piedi. Può fare da boa ma anche accorciare e fare da raccordo tra i reparti, all’occorrenza può anche calciare i rigori.è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors,ha debuttato in prima squadra il 17 novembre 2018, in campionato, nella sfida vinta per 1-0 alla Bombenera contro il Patronato, subentrando a Carlos Tévez negli ultimi minuti di gioco. Da lì prestiti in giro per la Nazione, prima all’Estudiantes di La Plata,ha realizzato la sua prima ...

