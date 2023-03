Antonella Fiordelisi scopre della denuncia dei genitori contro il suo ex: compie un gesto drastico (Di giovedì 23 marzo 2023) Una volta uscita dalla casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha scoperto della guerra che c’è tra i suoi genitori e il suo ex Gianluca Benincasa. Ricordiamo che il padre e la madre della ragazza hanno denunciato per stalking il ragazzo, impedendogli di avvicinarsi alla loro figlia e, di conseguenza, di entrare nella casa. L’influencer, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 23 marzo 2023) Una volta uscita dalla casa del GF Vip,ha scopertoguerra che c’è tra i suoie il suo ex Gianluca Benincasa. Ricordiamo che il padre e la madreragazza hannoto per stalking il ragazzo, impedendogli di avvicinarsi alla loro figlia e, di conseguenza, di entrare nella casa. L’influencer, L'articolo proviene da KontroKultura.

