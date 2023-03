Serie A: gli anticipi, posticipi in calendario dalla 30ª alla 32ª giornata (Di martedì 21 marzo 2023) Il calendario degli anticipi e dei posticipi della Serie A dalla 30ª alla 32ª giornata, che si svolgeranno nel mese di aprile La Lega Serie A ha reso noto gli orari e la programmazione televisiva delle prossime giornate di campionato. Di seguito tutte le indicazioni 30ª giornata Venerdì 14 aprile Cremonese-Empoli, ore 18.30 (Dazn) Spezia-Lazio, ore 20.45 (Dazn/Sky) Sabato 15 aprile Bologna-Milan, ore 15.00 (Dazn) Napoli-Verona, ore 18.00 (Dazn) Inter-Monza, ore 20.45 (Dazn/Sky) Domenica 16 aprile Lecce-Sampdoria, ore 12.30 (Dazn/Sky) Torino-Salernitana, ore 15.00 (Dazn) Sassuolo-Juventus, ore 18.00 (Dazn) Roma-Udinese, ore 20.45 (Dazn) Lunedì 17 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Ildeglie deidella30ª32ª, che si svolgeranno nel mese di aprile La LegaA ha reso noto gli orari e la programmazione televisiva delle prossime giornate di campionato. Di seguito tutte le indicazioni 30ªVenerdì 14 aprile Cremonese-Empoli, ore 18.30 (Dazn) Spezia-Lazio, ore 20.45 (Dazn/Sky) Sabato 15 aprile Bologna-Milan, ore 15.00 (Dazn) Napoli-Verona, ore 18.00 (Dazn) Inter-Monza, ore 20.45 (Dazn/Sky) Domenica 16 aprile Lecce-Sampdoria, ore 12.30 (Dazn/Sky) Torino-Salernitana, ore 15.00 (Dazn) Sassuolo-Juventus, ore 18.00 (Dazn) Roma-Udinese, ore 20.45 (Dazn) Lunedì 17 ...

