Mattarella | lotta alla mafia è una priorità | batterla è possibile

Mattarella, per Italia la lotta alla mafia è una priorità Agenzia ANSA

Il capo dello Stato rende omaggio alla tomba di don Peppino Diana e poi incontra i ragazzi di Casal di Principe. A loro assicura l'impegno delle istituzioni contro la criminalità organizzata e chiede ...Sono cinquantamila le persone in piazza a Milano per la manifestazione in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno e per le vittime innocenti delle mafie. “E’ possibile”, è lo slogan del ...