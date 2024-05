Siamo una grande famiglia

L’Iran ha attaccato Israele e sulla regione mediorientale cala la paura. Dopo giorni di allarmi da parte degli Stati Uniti che definivano «imminente" un’ azione militare da parte di Teheran in ritorsione al raid che a Damasco ha ucciso un generale dei Pasdaran , nella serata di sabato 13 aprile gli ... Continua a leggere>>

BIBBIENA Tre giovani casentinesi trovano lavoro grazie ad un progetto di formazione professionale. L’azienda Tuttosicurezza li ha assunti a seguito del progetto promosso in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad Italia Spa. Ad entrare in azienda sono Gabriele Vignali, Sead Asani, ... Continua a leggere>>