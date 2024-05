La Brianza nera e il coraggio di don Riboldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Crippa ?altra settimana, davanti alla sua casa natale, a Tregasio di Triuggio, gli hanno dedicato una piazzetta. Per la cerimonia si è mosso anche il fondatore di Libera, associazione contro le mafie, l’energico don Ciotti, che lo aveva conosciuto e apprezzato tanti anni fa: "È grazie a lui se la chiesa ha iniziato a non tacere, a schierarsi. Don Antonio si è sporcato le mani". Di scandali, criminalità organizzata e malaffare, in fondo, don Antoniose ne intendeva. Per dieci anni aveva vissuto nelle baraccopoli del Belice, in Sicilia, devastato da un sisma. Aveva guidato una marcia di 10mila persone, anche bambini, fino ai palazzi del potere per reclamare giustizia. E per 20 anni era stato un prete da battaglia nelle terre della Camorra, rischiando la pelle, "mi dicevano che ero uno scemo del Nord" ci aveva confidato. A oltre 100 anni dalla sua nascita, ...