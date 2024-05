Real Madrid trionfa in Liga | 36° titolo con Ancelotti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Ennesimo successo per Carloe per il: ieri le merengues hanno conquistato la la 36ªdella sua storia. Il club madrileno centra ilcon quattro turni d’anticipo, diventando irrangiungibile per gli eterni rivali del Barcellona, battuti per la seconda volta in stagione dal Girona. Ora il ritorno delle semifinali di Champions contro il Bayern (mercoledì alle 21) dopo il pari dell’andata in Baviera per 2-2.