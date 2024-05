L’oltraggio dei no vax al cimitero Scritte sulla morte del pompiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Choc a Pescia per leche ieri mattina sono apparse sul muro di cinta delcomunale. Nella notte fra venerdì e sabato ignoti vandali hanno imbrattato il muro scrivendo frasi che hanno coinvolto anche Samuele Del Ministro, il 50enne vigile del fuoco scomparso all’improvviso a Torino colpito da un malore. Solo venerdì la città lo aveva accompagnato nel suo ultimo viaggio, in Cattedrale. "Vax per depopolare. Agenda 2030 per schiavizzare", ’I vax uccidono’, ’Vivi libero’, ’Co2=truffa’, e soprattutto ’Samuele non da malore ma da vax ucciso’: queste leapparse sul muro, in vernice rossa, firmate V V, sigla che identifica i cosiddetti ‘guerrieri V V’, gruppo no vax attivo sui social. La loro sigla, contornata da un cerchio rosso, è già apparsa in Valdinievole in occasioni di altri episodi di vandalismo, che hanno ...