Proteste nei campus Usa | Diritto al dissenso enfatizzato dai docenti Open day nei luoghi del ’68

(Di domenica 5 maggio 2024) Prima ai microfoni di Radio 24, poi a colloquio con QN. Francesco Mancini, 55 anni, oggi vicepreside della Lee Kuan Yew School di Politiche pubbliche dell’Università nazionale di Singapore (dopo dieci anni alla School of International and Public Affairs della Columbia University), proietta le sue competenze in valutazione, negoziazione e risoluzione dei conflitti sulla mobilitazione pro Gaza in corso nelle università americane. Professore, l’intervento della polizia negli atenei rappresenta solo una momentanea repressione o può diventare la scintilla di una protesta più ampia? "È certamente uno scarto brusco rispetto alla tradizione educativa molto liberal di atenei prestigiosi. College dove ilaldall’istituzione e dal corpo docente, perché l’impegno per cause politiche e sociali è visto come parte ...