LIVE – Torino-Trieste | gara-1 quarti di finale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-1 deidideidellaA2di. Comincia la post season dellacadetta, alla ricerca di un posto nella massimadel prossimo anno: a confrontarsi in questasono le squadre che hanno chiuso, rispettivamente, al quarto posto il Tabellone Verde e in quinta posizione il Tabellone Rosso. Ci sono, quindi, tutte le premesse per unaequilibrata e avvincente, con l’unico precedente in stagione, arrivato nella fase a orologio, che ha visto i piemontesi imporsi per 103-91 al Pala Gianni Asti di ...

Il LIVE in diretta di Cremona-Olimpia Milano , sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Con un finale di stagione dai risultati altalenanti, la formazione di coach Cavina si è assicurata una comoda salvezza ma non può più puntare a un posto nei playoff, e quindi saluterà ... Continua a leggere>>

La diretta testuale di Mantova-Cesena , match dello stadio Danilo Martelli valevole per il primo incrocio della Supercoppa di Serie C 2023 / 2024 . La formazione lombarda è reduce da una storica promozione in Serie B e ora vuole provare a portare a casa anche questo trionfo per chiudere in maniera ... Continua a leggere>>

serie A2 Élite, playoff promozione live e DIRETTE STREAMING - IL REGOLAMENTO - I primi due turni dei playoff di serie A2 Élite si disputano con gare di andata e ritorno, col secondo confronto previsto sul campo della società con il miglior piazzamento al termine ... Continua a leggere>>

serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la serie BKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo in diretta su Sky e ... Continua a leggere>>

serie B 2023/24 - Diretta DAZN 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Tutta la serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. Domenica 5 maggio 2024 sarà una giornata imperdibile per gli appassionati del calcio italiano, co ... Continua a leggere>>