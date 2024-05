Umberto Umby Radaelli - il pescatore poeta continua a vincere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Passano gli anni, ma è sempre una gran “lenza“. Lo ha ribadito anche nella prima tappa del campionato sociale del Gruppo Pescatori Villasanta, fondato nel 1945., 76 anni, si è infatti aggiudicato, in coppia con Angelo Perri, la prova che inaugura la competizione., socio del Gruppo da 40 anni, ha tenuto a bada la concorrenza nella gara disputata ai laghi Mella a Poncarale, in provincia di Brescia. ““, del resto, con la canna se l’è sempre cavata piuttosto bene. Per anni è stato un agonista di buon livello. Ha più volte gareggiato nei campionati italiani a box, una competizione che prevedeva la partecipazione di una formazione composta da quattro elementi. Ha vinto, tra l’altro, 15 titoli sociali e due campionati villasantesi. Da ragazzo aveva iniziato a pescare proprio a Villasanta, ...