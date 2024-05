Sampdoria-Reggiana oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di domenica 5 maggio 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Luigi Ferraris valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini di Andrea Pirlo sono a caccia di preziosi punti tra le mura amiche per provare a consolidare la posizione che varrebbe la qualificazione ai playoff. La squadra emiliana, dal suo canto, non ha più nulla da chiedere al campionato e vuole provare a vincere su un campo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 maggio alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport 252, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. RISULTATI E CLASSIFICA ...

Sampdoria – Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Sampdoria - Reggiana di Domenica 5 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie B ... Continua a leggere>>

Eriksson è a Genova: la Sampdoria pronta a celebrarlo a Marassi - Il tecnico svedese, malato di cancro, ospite speciale del club blucerchiato in occasione della sfida contro la Reggiana al 'Ferraris': i dettagli ... Continua a leggere>>

Samp, domani grande festa per Eriksson che torna a Marassi - In occasione della gara con la Reggiana il Ferraris si vestirà a festa per accogliere uno dei più grandi allenatori della storia blucerchiata, in lotta da tempo contro un tumore al pancreas ... Continua a leggere>>