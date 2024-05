Riondino - Germano e Diodato Il trio del lavoro sorpresa dei David

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Idi Donatello, consegnati venerdì scorso, hanno consacrato Matteo Garrone e la sua odissea di giovani migranti, con ilper il miglior film a Io capitano, già Leone d’argento a Venezia e nella cinquina per gli Oscar, come miglior film internazionale. Hanno celebrato Paola Cortellesi e il suo film miracolo di incassi C’è ancora domani, che ci porta davanti agli occhi due tematiche forti del tempo presente, la violenza sulle donne e la disparità retributiva fra uomini e donne. Duenfi annunciati, con le numerose nomination raccolte dai due film. Forse, la veraviene però da Palazzina Laf, il film d’esordio da regista di Michele, che vince tre, fra cui quello per il miglior attore protagonista, lo stesso, e per il ...