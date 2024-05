CARRARA LA CREATIVITÀ AL POTERE

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Una cava di epoca romana recuperata e restituita a come era 2mila anni fa. Gli atelier della città aperti con visite guidate per scoprire i gioielli della scultura e dell’artigianato. Una mostra di design che decorerà con il marmo bianco il centro storico cittadino per l’intera stagione estiva. Ancora forum, mostre, allestimenti nei luoghi suggestivi della città dei marmi. É il progetto di ’città creativa Unesco’ che dal 2017 vede il centro apuano inserito in una rete di città d’arte che annovera importanti capoluoghi come Roma, Firenze, Torino, Bologna. Il meglio del Made in Italy, declinato qui all’ombra delle Apuane ovviamente in marmo bianco, che consente alla piccola città incastonata fra i monti e il mare di essere al centro di un importante progetto culturale voluto dall’assessore alla Cultura del Comune Gea Dazzi e messo a punto dalla focal point ...