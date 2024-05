Atalanta - ottimo il pari a Marsiglia Ora punti a Salerno per la Champions

(Di sabato 4 maggio 2024) Il COMMENTO. Dopo il pareggio nell’andata della semifinale di Europa League, lunedì 6 maggio i nerazzurri tornano in campionato per la trasferta contro la Salernitana.

Dal ritiro a oggi: tutti i segnali di un gruppo che non è mai diventato squadra - Abbiamo rimarcato diverse volte che questo gruppo non è mai diventato una squadra vera. Sarà per la presenza di tanti stranieri che faticano ad integrarsi, sarà ... Continua a leggere>>

La Lazio segna 2 volte, il Monza recupera: la doppietta di Djuric infrange il sogno Champions - I biancocelesti vanno in vantaggio per due volte, ma i padroni di casa riescono sempre a recuperare. La doppietta di Djuric risponde alle reti di Immobile e Vecino ... Continua a leggere>>

Un Arechi freddo e deserto per la sfida tra Salernitana e atalanta. Il dato della prevendita alle 18 - Sarà un Arechi freddo e deserto quello che, lunedì pomeriggio, accoglierà Salernitana e atalanta. Tutt'altro clima rispetto alle due gare giocate nelle stagioni ... Continua a leggere>>