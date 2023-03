Londra | il report che inguaia Scotland Yard | “Poliziotti razzisti | omofobi e misogini”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 marzo 2023) Il 12% delle agenti donne è stato molestato o aggredito sul posto di lavoro, e le segnalazioni sono state insabbiate dai vertici o minimizzate. Inoltre, diversi agenti sospettati di gravi reati, tra cui aggressioni sessuali e abusi domestici, non hanno subito alcuna condanna, così come centinaia di agenti, o corrotti sono stati lasciati nei loro reparti. È impietoso il rapporto ufficiale sulla polizia inglese redatto dalla baronessa Louise Casey, incaricata dall’allora commissaria della Metropolitan Police Cressida Dick di condurre l’indagine su. Il corpo di forze dell’ordine viene definito come un “club maschilista” in cui pullulano “razzismo,a ea” e proliferano episodi di intolleranza verso donne, gay e minoranze. Il nuovo capo della polizia di ...