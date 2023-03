Il ritorno dei Depeche Mode in grande stile con “Memento mori” (Di martedì 21 marzo 2023) La lunga attesa è finita, il 24 marzo uscirà "Memento mori" (Columbia Records/Sony Music), il nuovo album di inediti dei Depeche Mode. Il disco verrà pubblicato a sei anni di distanza dal precedente "Spirit" (2017), certificato ORO in Italia. È già disponibile in digitale "Ghosts Again", primo singolo estratto dall`album. Il brano ha tutte le caratteristiche tipiche di Depeche Mode: le parole evocative di Dave Gahan, come "wasted feelings, broken meaningsà a place to hide the tears we cry", e il sound ipnotizzante della chitarra di Martin Gore."Per me 'Ghosts Again' cattura perfettamente quell`equilibrio che esiste tra malinconia e gioia», commenta Gahan in merito al brano. Gore aggiunge: «Non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023) La lunga attesa è finita, il 24 marzo uscirà "" (Columbia Records/Sony Music), il nuovo album di inediti dei. Il disco verrà pubblicato a sei anni di distanza dal precedente "Spirit" (2017), certificato ORO in Italia. È già disponibile in digitale "Ghosts Again", primo singolo estratto dall`album. Il brano ha tutte le caratteristiche tipiche di: le parole evocative di Dave Gahan, come "wasted feelings, broken meaningsà a place to hide the tears we cry", e il sound ipnotizzante della chitarra di Martin Gore."Per me 'Ghosts Again' cattura perfettamente quell`equilibrio che esiste tra malinconia e gioia», commenta Gahan in merito al brano. Gore aggiunge: «Non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ...

