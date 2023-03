Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 21 marzo 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) Questa sera, martedì 21 marzo 2023, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 marzo 2023. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera Nel corso della puntata sarà dato ampio ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) Questa sera,21, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 21. Lee glidiNel corsosarà dato ampio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : E come ha detto la Corte Costituzionale non basta l’adozione per casi particolari. Per garantire i diritti servono… - elio_vito : Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni… - captblicero : Dopo l’invasione pianificata da Soros e la 'sostituzione etnica' voluta dai poteri forti, il governo Meloni tira fu… - Angeseman3 : @emifriendz Non credo proprio, se Wax fosse stato nella squadra di Rudy sarebbe fuori da Amici come Tommy, lui ha p… - abitudinaria : la phata ha tentato di fare fuori tarzan fatemi un cenno quando verrà risucchiata dal confessionale -