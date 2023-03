Una Stramilano da record benedetta anche da Delpini

(Di lunedì 20 marzo 2023) In 60mila ieri al via tra fanfare, cannone e i Tornado. Nella mezza maratona agonistica podio tutto keniano

Oggi èfesta per l'intera città e non solo, che prevede numerose iniziative ad essa correlati. Il Centrodi Piazza Duomo e il Villaggio degli atleti di Piazza del Cannone sono stati i ...folla gioiosa e festante invade le strade per celebrare l a 50esima edizione della, la corsa non competitiva più famosa d'ItaliaHalf Marathon: strapotere Keniano. Per gli ...L'appuntamento con la 51° edizione diè per il 24 marzo 2024. Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo chebuona informazione ...

Tutte le strade chiuse e i mezzi Atm deviati per la Stramilano MilanoToday.it

In 60mila ieri al via tra fanfare, cannone e i Tornado. Nella mezza maratona agonistica podio tutto keniano Un'edizione da record quella della Stramilano giunta alla sua cinquantesima edizione e bened ...Grande successo anche quest'anno per la "Stramilano", 50esima edizione, che si è corsa ieri, domenica 19 marzo, lungo le strade del centro, con partenza da ...