No, la tv cinese non ha diffuso una mappa su come la Russia verrà divisa «dopo il suo crollo» (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 13 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un collage costituito da due immagini. Nella parte superiore si mostra una mappa della Federazione russa suddivisa in zone che riportano colori differenti, ognuna delle quali contiene il nome di un Paese confinante o vicino della Russia (come ad esempio Norvegia, Stati Uniti o Kazakistan). Nella parte inferiore la stessa mappa sembra comparire alle spalle di un conduttore televisivo, con in sovraimpressione scritte in caratteri cinesi. Le due foto sono accompagnate da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «I cinesi danno per spacciato l’impero moscovita, ecco come verrà ripartito. Il canale televisivo statale cinese CCTV ha mostrato una mappa che ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 marzo 2023) Il 13 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un collage costituito da due immagini. Nella parte superiore si mostra unadella Federazione russa sudin zone che riportano colori differenti, ognuna delle quali contiene il nome di un Paese confinante o vicino dellaad esempio Norvegia, Stati Uniti o Kazakistan). Nella parte inferiore la stessasembra comparire alle spalle di un conduttore televisivo, con in sovraimpressione scritte in caratteri cinesi. Le due foto sono accompagnate da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «I cinesi danno per spacciato l’impero moscovita, eccoripartito. Il canale televisivo stataleCCTV ha mostrato unache ...

