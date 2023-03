Francia, governo salvo per nove voti sulla riforma delle pensioni: esplode la rabbia (Di lunedì 20 marzo 2023) Fotogallery - Francia, riforma pensioni: l'esecutivo evita la sfiducia per 9 voti ALTA TENSIONE Fotogallery - Francia, scoppia la protesta contro la riforma delle pensioni: cassonetti in fiamme a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 marzo 2023) Fotogallery -: l'esecutivo evita la sfiducia per 9ALTA TENSIONE Fotogallery -, scoppia la protesta contro la: cassonetti in fiamme a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - Il governo di Élisabeth Borne è salvo per nove voti: non passa la mozione presentata da #Liot @ultimora_pol - marcodimaio : È nell’interesse dell’Europa - non solo della Francia - che il governo #Borne prosegua il proprio mandato e che il… - ultimora_pol : ???? Francia - Servono 287 voti per sfiduciare il governo di #Borne. Al momento sarebbero fra 261 e 272 quelli sicuri… - romi_andrio : RT @RSInews: Francia, la mozione di sfiducia non passa - Alle opposizioni sono mancati 9 voti. Il Governo francese sopravvive. Nel Paese pr… - PalmiraCedrone : RT @perledipolitica: Proteste in Francia contro la mancata sfiducia al governo di #Macron Inizio di una guerra civile? -