Pio e Amedeo in lutto | il triste messaggio sui social

Leggi su tvzap

(Di sabato 18 marzo 2023) È un giorno piuttosto difficile per il duo comico composto da Pio e. Uno dei due ha pubblicato unsu Instagram, dove ha annunciato la morte di una persona a lui molto cara. Uncon il quale vuole salutare per l’ultima volta uno dei pilastri della sua vita. La foto è insieme a lui e la didascalia è veramente commovente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Pio e, sapete quanto guadagnano i due comici di Mediaset? Le cifre sono astronomiche Leggi anche: “C’è posta per te”, Pio escatenano il panico: interviene Maria De Filippi Pio D’Antini in, è morto suo padre Gildo: l’annuncio suiIl comico pugliese del duo “Pio e” ha annunciato su Instagram la scomparsa di ...