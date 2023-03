Belve, le rivelazioni shock di Heather Parisi: “Ho subito violenza sessuale e psicologica” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica. La cosa peggiore era la violenza psicologica. La gente vede ma non dice niente, ti danno della bugiarda”: Heather Parisi si racconta a Belve, nell’anteprima della puntata che andrà in onda domani 14 marzo con Francesca Fagnani. Non ha fatto i nomi della persona in questione: “Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco, ma non cerco vendetta”. La conduttrice le chiede se lo stia proteggendo: “Non ho protetto lui, ma me”. Altro argomento toccato nel corso dell’intervista è l’infanzia: “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) “Ho subìtofisica,. La cosa peggiore era la. La gente vede ma non dice niente, ti danno della bugiarda”:si racconta a, nell’anteprima della puntata che andrà in onda domani 14 marzo con Francesca Fagnani. Non ha fatto i nomi della persona in questione: “Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco, ma non cerco vendetta”. La conduttrice le chiede se lo stia proteggendo: “Non ho protetto lui, ma me”. Altro argomento toccato nel corso dell’intervista è l’infanzia: “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto ...

