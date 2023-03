Milan ai quarti di Champions: ecco come Pioli ha portato in alto i suoi (Di domenica 12 marzo 2023) Il 9 ottobre 2019 Stefano Pioli approda al Milan nonostante lo scetticismo dei tifosi. Il tecnico arriva in rossonero dopo la breve ma comunque disastrosa avventura di Marco Giampaolo. Nonostante qualche miglioramento nelle prestazioni e nei risultati, Pioli non ha mai dato l’impressione di poter costruire qualcosa di importante, almeno inizialmente. I due elementi che hanno reso grande il Milan di Pioli A gennaio 2020 ritorna in rossonero Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l’entusiasmo generale, molti tifosi sono scettici del suo arrivo. Le incognite legate all’età (38 anni in quel momento) e la provenienza da un campionato fuori dall’Europa fanno sorgere dei dubbi. Dopo un mese il campionato viene interrotto a causa della pandemia. All’insolita ripresa estiva della Serie A, lo svedese riesce comunque a ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 marzo 2023) Il 9 ottobre 2019 Stefanoapproda alnonostante lo scetticismo dei tifosi. Il tecnico arriva in rossonero dopo la breve ma comunque disastrosa avventura di Marco Giampaolo. Nonostante qualche miglioramento nelle prestazioni e nei risultati,non ha mai dato l’impressione di poter costruire qualcosa di importante, almeno inizialmente. I due elementi che hanno reso grande ildiA gennaio 2020 ritorna in rossonero Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l’entusiasmo generale, molti tifosi sono scettici del suo arrivo. Le incognite legate all’età (38 anni in quel momento) e la provenienza da un campionato fuori dall’Europa fanno sorgere dei dubbi. Dopo un mese il campionato viene interrotto a causa della pandemia. All’insolita ripresa estiva della Serie A, lo svedese riesce comunque a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Milan ce l'ha fatta: dopo 11 anni è di nuovo ai quarti di finale di Champions League ??? #TottenhamMilan - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - AntoVitiello : ??? Il #Milan ai quarti di #ChampionsLeague!! Undici anni dopo! Notte da leoni a #Londra ???? #TottenhamMilan - sportli26181512 : Alle 14:30 la conferenza stampa di Pioli in vista della Salernitana: Dopo la qualificazione ai quarti di Champions… - 11contro11 : #Milan ai quarti di Champions: ecco come Pioli ha portato in alto i suoi #Focus #SerieA #11contro11 -