Caso Barcellona-Negreira, Laporta risponde al Real Madrid: “Siamo innocenti, molti rettificheranno” (Di domenica 12 marzo 2023) Il Real Madrid ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte lesa nel procedimento aperto dal tribunale di Barcellona contro il club blaugrana, accusato di corruzione in merito al Caso Negreira. E in giornata è arrivata la risposta del Barcellona, tramite il profilo twitter del presidente Joan Laporta che ha provato a rassicurare i tifosi blaugrana: “Potete stare tranquilli. Il Barça è innocente delle accuse mossegli ed è vittima di una campagna, che ormai coinvolge tutti, per ledere la sua onorabilità. Non è una sorpresa, difenderemo il Barça e dimostreremo che il club è innocente. molti saranno costretti a rettificare”. Culers, estigueu tranquils. El Barça és innocent del que se l’acusa i víctima d’una campanya contra la seva honorabilitat en la ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilha annunciato l’intenzione di costituirsi parte lesa nel procedimento aperto dal tribunale dicontro il club blaugrana, accusato di corruzione in merito al. E in giornata è arrivata la risposta del, tramite il profilo twitter del presidente Joanche ha provato a rassicurare i tifosi blaugrana: “Potete stare tranquilli. Il Barça è innocente delle accuse mossegli ed è vittima di una campagna, che ormai coinvolge tutti, per ledere la sua onorabilità. Non è una sorpresa, difenderemo il Barça e dimostreremo che il club è innocente.saranno costretti a rettificare”. Culers, estigueu tranquils. El Barça és innocent del que se l’acusa i víctima d’una campanya contra la seva honorabilitat en la ...

