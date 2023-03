Napoli, Osimhen a secco in due gare di fila: non accadeva da settembre. Ed è furioso dopo il cambio (Di sabato 11 marzo 2023) Victor Osimhen insaziabile. Leader tecnico e carismatico di un Napoli primo in classifica con ampio margine e primo in classifica marcatori con 19 reti, eppure sono bastate due partite senza reti per mandare su tutte le furie l’attaccante partenopeo. dopo il cambio con Zerbin, all’85’ di Napoli-Atalanta, Osimhen non ha nascosto il disappunto per la prova senza gol. Visibilmente nervoso, ma con buoni motivi per guardare con ottimismo al futuro. dopo essere rimasto senza reti contro la Lazio, per la prima volta dallo scorso settembre Victor Osimhen ha giocato due partite di fila in Serie A senza trovare il gol. Un dato che testimonia la stagione incredibile che il bomber sta vivendo. Oltretutto l’Atalanta non è un ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Victorinsaziabile. Leader tecnico e carismatico di unprimo in classifica con ampio margine e primo in classifica marcatori con 19 reti, eppure sono bastate due partite senza reti per mandare su tutte le furie l’attaccante partenopeo.ilcon Zerbin, all’85’ di-Atalanta,non ha nascosto il disappunto per la prova senza gol. Visibilmente nervoso, ma con buoni motivi per guardare con ottimismo al futuro.essere rimasto senza reti contro la Lazio, per la prima volta dallo scorsoVictorha giocato due partite diin Serie A senza trovare il gol. Un dato che testimonia la stagione incredibile che il bomber sta vivendo. Oltretutto l’Atalanta non è un ...

