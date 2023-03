Lotta | i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23 | folta partecipazione nel settore femminile

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023) La Fijlkam ha diramato la lista deiper i Campionati23 diolimpica, in programma a Bucarest da lunedì 20 a domenica 26 marzo. La Nazionale italiana sbarcherà in Romania con una delegazione di 12 atleti, distribuiti in tutti e tre i settori della disciplina, anche se la maggior parte della squadra verrà impiegata nelle categorie femminili. Sono state selezionate infatti Emanuela Liuzzi (50kg), Maria Ferone (53kg), Immacolata Danise (55kg), Aurora Russo (57kg), Asia Craparotta (59kg), Elena Esposito (62kg), Bianca Contrafatto (65kg) e Laura Godino (68kg), mentre per quanto riguarda lalibera maschile saranno impegnati Simone Piroddu (61kg), Raul Caso (74kg) e Akhmedkhan Tembotov (86kg). Un solo rappresentante nella greco-romana, che risponde al nome di Giovanni Paolo ...