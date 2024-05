Milan - SPUNTA un ex Chelsea per la panchina | ecco il PIANO del club rossonero

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le ultime sul possibile nuovo allenatore delper la prossima stagione al posto di Stefano Pioli. I dettagli Secondo quanto riportato da Matt Law, corrispondente del Daily Telegraph Football News, ilavrebbe inserito il nome di Graham Potter tra i candidati per lanella prossima stagione. In tutto questo, però, c’è da dire

Per puntellare il proprio reparto avanzato , la dirigenza del Milan starebbe valutando un attaccante del nostro campionato. Il Milan prepara una rivoluzione in vista della prossima stagione. La dirigenza sembra ormai orientata ad un cambio per la ...

Il Calciomercato si avvicina e il Milan comincia a fare la lista dei desideri: tra questi, spunta anche un ex Serie A Il Calciomercato del Milan vedrà i rossoneri impegnati in vari movimenti per migliorare la squadra, in attesa ovviamente del nuovo ...

Potter-Milan, Ausilio su Gudmundsson e come sta Yildiz: le news di oggi | OneFootball - Potter-milan, Ausilio su Gudmundsson e come sta Yildiz: le news di oggi | OneFootball - Con calma, valuteremo tutti”. milan, spunta anche il nome di Potter per la panchina Questo browser non è supportato, ne utilizzi uno diverso o installi l'applicazione. Il casting per la panchina del ...

Flop al Chelsea e allenatore del Milan: colpo di scena per il sostituto di Pioli - Flop al Chelsea e allenatore del milan: colpo di scena per il sostituto di Pioli - Calciomercato, dal Chelsea al milan, il club rossonero potrebbe tentare un colpo di mercato per quello che sarà il dopo Pioli.

Un allenatore inglese per il Milan: l’ultima clamorosa idea - Un allenatore inglese per il milan: l’ultima clamorosa idea - Ancora un giorno e sarà tutto più chiaro. Come riporta questa mattina OJogo è previsto per domani l'atteso faccia a faccia tra Sergio Conceiçao e André Villas-Boas, ex allenatore del… Leggi ...