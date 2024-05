Penny apre un nuovo negozio a Capolona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 8 maggio 2024 – A soli due giorni dall’apertura delpunto vendita di Grezzago ,Italia conferma la sua volontà di crescita anche in Toscana.giovedì 9 maggio, infatti, ildi, il 1° della città, l’11° in provincia di Arezzo, nonché l’83° della regione. In un comparto di circa 10.000 mq nasce perciò un, moderno e confortevole spazio: il punto vendita è situato in via Dante Alighieri e rappresenta un’importante offerta alimentare discount con un’area vendita di 830 mq. Oltre ai 69 posti auto privati, grazie alla convenzione stipulata con il comune sono stati realizzati ulteriori 14 posti auto per il pubblico utilizzo. Dotato di macelleria, gastronomia servita e punto caldo, il ...