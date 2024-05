(Di mercoledì 8 maggio 2024) Intervistati dal settimanale Diva e Donna,hanno raccontato le emozioni del loro grande. L'ex Miss Italia e il ballerino sono convolati a nozze il 4 maggio, con rito civile in Campidoglio. Il 13 maggio, a Villa Miani, il ' secondo atto' del loro matrimonio, con un'altra cerimonia e una grande festa.

Manila Nazzaro ha sposato Stefano Oradei: “Un giorno magico, ci siamo commossi scambiandoci le fedi” - manila nazzaro ha sposato Stefano Oradei: “Un giorno magico, ci siamo commossi scambiandoci le fedi” - Intervistati dal settimanale Diva e Donna, manila nazzaro e Stefano Oradei hanno raccontato le emozioni del loro grande giorno ...

Manila Nazzaro sposa Stefano Oradei: la reazione di Lorenzo Amoruso (1 / 2) - manila nazzaro sposa Stefano Oradei: la reazione di Lorenzo Amoruso (1 / 2) - Vediamo quale è stata la reazione di Lorenzo Amoruso la notizia ha sorpreso moltissimo i fan della nazzaro qualcosadi davvero inaspettato i dettagli sono molto particolari.

Chi è Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro/ Il matrimonio celebrato in ‘anticipo’ - Chi è Stefano Oradei, marito di manila nazzaro/ Il matrimonio celebrato in ‘anticipo’ - Stefano Oradei è ufficialmente diventato il marito di manila nazzaro lo scorso 4 maggio: il rito civile in anticipo rispetto alla data della cerimonia.