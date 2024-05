Ponte di Baltimora - un progetto italiano per ricostruirlo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo il crollo dello scorso marzo del Francis Scott Key a causa dello schianto di una nave cargo. Dall'Italia arriva un'idea per ripristinarlo

(Adnkronos) – Un nuovo ponte strallato sicuro e innovativo in grado di ridefinire l’ingresso al porto storico della città di Baltimora , hub fondamentale per la logistica americana. È il progetto presentato pro bono da Webuild , con la sua ...

Webuild (in foto l’ad Pietro Salini) ha presentato con la sua controllata americana Lane il progetto per la ricostruzione del Francis Scott Key Bridge di Baltimora , crollato a marzo. Il gruppo ha offerto alle autorità competenti la proposta, ...

Crollo ponte Baltimora: ritrovato il corpo del sesto operaio della squadra di manutenzione latino-americana - Crollo ponte baltimora: ritrovato il corpo del sesto operaio della squadra di manutenzione latino-americana - baltimora (USA) - E' stato ritrovato il corpo della sesta vittima del crollo del ponte di baltimora avvenuto il 26 marzo scorso,quando la nave cargo Dali' colpì una delle colonne del ponte Francis Sco ...

Usa, ritrovato il cadavere della sesta vittima del crollo del ponte di Baltimora - Usa, ritrovato il cadavere della sesta vittima del crollo del ponte di baltimora - A quasi due mesi dal crollo del ponte di baltimora, avvenuto il 26 marzo scorso, è stato recuperato il corpo della sesta e ultima vittima. Lo riporta la Cnn. Si tratta di José Mynor López, 37 anni, ...

