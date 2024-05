Internazionali di tennis - Matteo Berrettini si ritira | un altro forfait durissimo per Roma e l’Italia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Peggio di un incubo: dopo Jannik Sinner, glidiin corso aperdono anche. Ilno ha appena annunciato il clamoroso ritiro dal torneo. Quella che doveva essere una grande edizione perdella racchetta, pronta a sfoggiare i suoi campioni nel Masters 1000 del Foro Italico, si sta trasformando in una maledizione. Perè l’ennesima delusione di una carriera stroncata dagli infortuni: ancora una volta non potrà scendere in campo nel torneo di caso. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - buona la prima per Luciano Darderi da Villa Gesell, 22enne italoargentino n.54 del mondo e primo azzurro in gara agli Internazionali di tennis di Roma. Dopo aver perso il primo set e aver recuperato un break in quello decisivo, Darderi supera ...

L'azzurro ha piegato Shapovalov in tre set e ora attende Navone ROMA - Luciano Darderi supera il primo turno degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso sulla terra battuta del Foro Italico (7.877.020 euro di montepremi). Il ...

Internazionali tennis: presentati francobollo, moneta e medaglia dedicati alla Coppa Davis - internazionali tennis: presentati francobollo, moneta e medaglia dedicati alla Coppa Davis - La vignetta – il cui bozzetto è a cura di Maria Carmela Perrini – raffigura, in grafica stilizzata su un fondino bianco, la squadra italiana maschile di tennis nell’atto ... dell’81esima edizione ...

Tennis, Internazionali d'Italia, Djokovic: "Sarò al top della forma per il Roland Garros" - tennis, internazionali d'Italia, Djokovic: "Sarò al top della forma per il Roland Garros" - "Penso di essere sulla buona strada per raggiungere il picco della mia forma al Roland Garros di Parigi". Lo ha detto Novak Djokovic nella conferenza stampa agli Intenzionali d'Italia. "Spero che qui ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: gioia Cobolli, Marterer ko in due set. Darderi batte in 3 ore Shapovalov - internazionali tennis, i risultati in diretta: gioia Cobolli, Marterer ko in due set. Darderi batte in 3 ore Shapovalov - Il tennista romano vince la sua prima partita agli internazionali in poco più di un'ora e va al ... possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport tennis (canale 203). Rai ...