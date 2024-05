Porto | atteso domani incontro tra Villas Boas e Conceicao - Milan alla finestra

(Di mercoledì 8 maggio 2024)potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro della panchina del. Il quotidianoghese “O Jogo“, ha rivelato che l’faccia a faccia fra Sergioe il neo presidente del, Andrè, avverrà nella giornata di. È stato lo stesso dirigente a confermare che giovedì incontrerà la squadra “per presentare ai giocatori la nuova gestione del club e iniziare a parlare della costruzione del futuro del”., accostatopanchina rossonera, aveva firmato il rinnovo fino al 2028 ma con l’ormai ex presidente Pinto da Costa, poi battuto danelle elezioni e potrebbe esercitare la ...

Il casting è più aperto che mai. Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, il rompicapo che porta al prossimo allenatore del Milan , con Stefano...

Il casting è più aperto che mai. Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, il rompicapo che porta al prossimo allenatore del Milan , con Stefano...

Sergio Conceicao vedrà André Villas-Boas , Presidente del Porto , per chiudere con i 'Dragões': sarà lui il nuovo allenatore del Milan ? Il punto

Panchina Milan, anche Graham Potter in lizza: dall’Inghilterra l’ultima indiscrezione - Panchina Milan, anche Graham Potter in lizza: dall’Inghilterra l’ultima indiscrezione - Graham Potter, secondo il Telegraph, potrebbe essere a sorpresa il nuovo allenatore del Milan. Il profilo piacerebbe alla dirigenza rossonera. Il casting per la panchina del Milan è sempre aperto, ogn ...

Conceicao Milan, slitta l’incontro con Villas-Boas. Tutti gli AGGIORNAMENTI da Porto - Conceicao Milan, slitta l’incontro con villas-Boas. Tutti gli AGGIORNAMENTI da porto - Tornato a porto dopo una breve parentesi a Zurigo, il tecnico ha saltato la cerimonia di insediamento di villas-Boas come nuovo presidente. Si attendono novità anche e soprattutto riguardo ...

Conceiçao può subito lasciare il Porto nonostante il rinnovo: il Milan in agguato - Conceiçao può subito lasciare il porto nonostante il rinnovo: il Milan in agguato - L’appuntamento è stato rinviato, ma solo di qualche ora: Sergio Conceiçao e André villas-Boas potranno incontrarsi già oggi, al massimo domani. E il… Leggi ...